كارينيو يختبر لاعبي الشباب أمام المجزل

Nawaf ALSHAALAN | Wednesday, 04 October 2017 - 21:57 pm

تقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب، مواجهة ودية يوم السبت المقبل أمام المجزل على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالنادي، وذلك استعداداً للمواجهة المقبلة أمام الأهلي في الرابع عشر من الشهر الجاري، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.



وعلى صعيد الميداني، كثف الأوروغواني دانيال كارينيو مدرب الفريق التدريبات اللياقية، حيث بدأ تدريباته بتمارين إحماء وتسخين ولياقة مكثفة بقيادة غونزاليس مدرب اللياقة، الذي أخضع اللاعبين لعدة تدريبات منوعة ركز من خلالها بجانب رفع المعدل اللياقية إلى تقوية العضلات.



من جهته أخضع الأوروغواني اللاعبين لتدريبات فنية منوعة في وسط الملعب، ركز من خلالها على التحكم بالكرة والتمرير السريع من لمسة واحدة، كما فرض كارينيو على اللاعبين تقسيمة تكتيكية على ثلثي الملعب شهدت تطبيق عدة جمل، أبرزها بناء الهجمة والتغطية السليمة للمهاجمين والتحرك من دون كرة.



هذا وشهدت تدريبات الفريق مساء اليوم ، مشاركة اللاعب محمد سالم في جزء بسيط من التدريبات الجماعية، بعد أن أكمل برنامجه العلاجي تحت إشراف طبيب الفريق.