سييرا يواجه مساعده في الموسم الماضي

جدة - ماجد هود | Wednesday, 04 October 2017 - 21:46 pm

تقرر أن يواجه فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع الفريق الأولمبي في النادي، على ملعب النادي الغربي مساء غدٍ الخميس، وذلك ضمن استعدادات الفريق الاتحادي في فترة التوقف الحالية لأيام "فيفا، وجاءت هذه المواجهة بطلب من التشيلي سييرا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.



يشار إلى أن حسن خليفة المدير الفني للفريق الأولمبي بنادي الاتحاد حالياً، قد كان مساعداً للمدرب التشيلي سييرا للفريق الأول في الموسم الماضي، قبل أن يقبل قيادة الأولمبي.