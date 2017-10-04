غداً.. السومة وخربين في مهمة ملحق المونديال

الرياض - الرياضية | Wednesday, 04 October 2017 - 21:48 pm

يلتقي المنتخب السوري نظيره الأسترالي غداً الخميس في مدينة مالاكا الماليزية، ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.



وكان المنتخب السوري قد حل ثالثاً في تصفيات المجموعة الآسيوية الأولى، ليخوض الملحق القاري كأفضل ثالث مع المنتخب الأسترالي.



وسيكون لقاء الإياب في سيدني الأسترالية، ومن يتخطى عقبة الملحق الدولي يواجه خامس منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، ليخوض المونديال الروسي.



وتأهلت أربع منتخبات آسيوية إلى كأس العالم، هي السعودية وإيران وكوريا الجنوبية واليابان، ولا تزال الفرصة سانحة أمام سوريا وأستراليا لمواصلة المسيرة، مع خوضهما الملحق القاري.