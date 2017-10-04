ماجد عبدالله: هذه ليست قائمة باوزا

جدة - الرياضية | Wednesday, 04 October 2017 - 22:57 pm

أكد ماجد عبدالله مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن إحدى الإيجابيات التي ستعود على الأخضر من معسكره الحالي بجدة هو وقوف الأرجنتني باوزا مدرب الأخضر الجديد عن قرب على مستويات اللاعبين المنضمين للمعسكر، مبينًا أن المدرب الذي خلف مارفيك في تدريب الصقور الخضر لم يشاهد اللاعبين إلا في مباريات قليلة ضمن الدوري السعودي للمحترفين، معللًا بذلك العدد الكبير للاعبين المتواجدين في المعسكر.



وتابع مدير الأخضر حديثه قائلاً: "المعسكر الحالي هو صورة أولية للمدرب، وعلى ضوءه سيتمكن من الإعداد العالي للمعسكرات التحضيرية المقبلة، لذا قد تتغير الأسماء بناءً على ما يقدمه اللاعبون خلال فترة المعسكر، وكذلك بناءً على مشاركاتهم مع أنديتهم في المباريات المقبلة".



وحول معسكر اللاعبين من مواليد المملكة، قال: "هي فكرة رائعة، وتلقى دعم كبير من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة من خلال اهتمامه بهذا المشروع الرياضي الجميل، ونحن أحق في الاستفادة من مواليد هذا الوطن، ومثل هذه المشاريع تحتاج للوقت وعدم التسرع، ونسأل الله التوفيق".



واختتم ماجد عبدالله حديثه بأمنياته بالتوفيق للأخضر في مشواره الإعدادي للمونديال، وللاعبين في أنديتهم، مطالبًا إياهم بمضاعفة الجهود في الفترة المقبلة، لما تتطلبه المرحلة من تركيز وجهد عاليين.