شكاوى واتهامات.. تهز اتحاد الملاكمة

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Thursday, 05 October 2017 - 00:00 am

فجّر علي دهــيس مدرب المنتخب السعــودي للملاكمة والمصنف من الاتحاد الدولي للملاكمة مفـاجأة من العيار الثقيل، حينما كـشف عن تلاعـب في مسميات المدربين الكوبيين الثلاثة في اتحاد المـــلاكمة لدى اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وتصنيفهم كمدربين أولمبيين وهم لا يملكـــون أي تصنيف في الشهادات سوى أنهم كانوا لاعبين سابـقين، كاشفا أن الاتحاد الكوبي نفى أي ارتباط مع الثلاثي من خلال استفسار الاتحاد السعـــودي للملاكمة. واستغــرب دهيس الذي تمت إقالته مطلع الأسبوع الجـاري، تــرشيح الثـــلاثي ميكروس روميرو ويوليس ليلا كراسيا واستبيـان ارمونزون المدربين الكـــوبيين، لحــضور الدورة التدريبية التي سينظمها الاتحاد العربي للملاكمة تحت مظلة الاتحاد الدولي للملاكمة "ستــــار1" في العـــاصمة السودانية الخــرطوم، خلال الفترة من 13 حتى 24 أكتوبر الجاري، على حساب المدربين الوطنيين المصنفين والعاملين في اللعبة منذ 30عاماً.



التصنيف والتجاوزات

أوضـــح علي دهــيـــس لـ"الريــــــاضية" أن إقالتـه المفاجأة دون سبب، مشيرا إلى أنه مسؤول عن مركز الرياض للتدريب للملاكمة وحقق نتائج وبطولات، وقدم لاعبين مميزين وقاد المنتخب السعودي في البطولة الآسيـوية للناشئين التي أقيمت في الفلبين قبل شهرين، وتساءل قائلا: هل تم الاستغناء عن خدماتي بعد أن طلبت من مدير الأداء الفني في اللجنة الأولمبية أدوات للتدريب أم بسبب ماذا؟

وكشف دهيس عن تجاوزات اتحاد الملاكمة وهدر الأموال بعد أن وافق على مرافقة استيفان المدرب الكوبي ومترجم إلى البطولة الآسيوية للناشئين، علما بأن اللائحة الدولية تنص على عدم السماح للمدربين غير المصنفين بمرافقة الاتحادات في البطولات.



معالج فيزيائي

وطـــالب علي دهـيـــس بالتحقيق في الألفــاظ التي أطلقها عبدالله اليامي المدير التنفيذي لاتحاد الملاكمة على اللاعبين أثناء البطولة الآسيوية التي أقيمت في الفلبين. وأوضح أن اليامي أطلق عبارات لا تليق بإداري، حيث كان يقول للاعبين "لكم وجه ما تتمرنون .. من زين مستواكم".

وكشف عن إهمال الاتحاد في علاج اللاعب عبدالعزيز العتيبي، خلال المعسكر الإعدادي الذي أقيم في الرياض قبل البطولة الآسيوية، وإسناد متابعته إلى معالج فيزيائي وليس طبيباً أو مدلكاً.

شكوى المدربين

أمهل عدنان الزائدي ووسام الحربي وفهد الفيفي المدربين السعـــوديين في المـــلاكمة، عمر الغامدي رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة 72 ساعة "انتــهـــت أمس" للرد عــلى الشكوى التي تقـــدموا بها، بعد أن منح الاتحاد الفرصة للمدربين الكوبيين الثـلاثة ، لحضور الدورة التـــدريبية التي سينظمها الاتحاد الدولي للملاكمة في الخرطوم نهاية الأسبوع المقبل، على حساب مدربين سعوديين لديهم الرغبة في حضور الدورة.

وهدد المدربون الثـــــلاثة بالتوجه إلى مركز التحكيم الرياضي للبت في الشكوى، مشيرين إلى أن هناك مدربين أكفاء يرغبون في المشاركة في الدورة، وأحقيتهم في تقديمهم على غيرهم من الجنسيات، حيث إن النفع المترتب على الدورة سيبقى لاتحاد الملاكمة واللاعب السعودي.



الكوبيون بلا مؤهلات

وعن إدراج ثـلاثة مدربين كوبيين في الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد العربي في الخرطوم، قال: تلقينا خطاب استفـسار من الأمير خالد بن بندر المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية السعودية وتم الرد عليه، ففي كوبا لا يسمحون بمنح شهادات تصنيف للمدربين رغم أنهم مؤهلون، ورأينا أن يستفيدوا من الدورة، وعن إمكانية الاستفادة منهم لفترة طويلة عطفا على تأهيلهم بالدورات، وأضاف" سيتم تقييم سنوي لمستوى الأداء وليس على النتائج، كون اللعبة ليس لها انتشار في السعودية، مبينا أنه تم إدراج أسماء خمسة مدربين في الدورة ذاتها، هم: محمد مروعي وخالد الفيفي وبكر الخالدي وخالد الصعيري ومازن الجصاص، مؤكدا أن من يتم ترشيحه يجب أن يكون ممارسا للتدريب على أرض الميدان.