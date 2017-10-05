الباشا: سددت الديون.. وقررت الرحيل

الدمام ـ حماد الدوسري | Thursday, 05 October 2017 - 00:00 am

كشف لـ"الرياضية" فوزي الباشا رئيس الخليج المستقيل، عن تأجيله قرار الرحيل عن سدة الرئاسة في النادي الشرقي، غير مرة.

وقال: "أجلت استقالتي منـذ نهاية الموسم الماضي إلى هـذا التـوقيت؛ لرغبتي فـي الوقـوف مع الفريق الأول لكـرة القـدم، بعـد هبــوطه لدوري الدرجة الأولى".

وتابع الباشا: "قدمت استقالتي بعد أن اطمأننت على جميع الألعاب في النادي، وبعد أن تم تسديد الديون واستقر وضع الخليج ماليًّا بوجود ميزانية كافية له هذا الموسم، وأيضًا بعد أن تم إنهاء التعاقدات وترتيب أمور الفريق الأول الذي يقدم مستويات جيدة حتى الآن، في دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى".