.. والمشامع يتولى مهام الرئيس

الدمام ـ أحمد الداود | Thursday, 05 October 2017 - 00:00 am

يناقش مجلس إدارة الخليج اليوم الخميس، استقالة فوزي الباشا رئيس النادي السابق، بعد أن قررت تأجيل تدارس ما يترتب على الاستقالة، إلى ما بعد مباراة الخليج والكوكب أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى.

من جهته، أوضح لـ"الرياضية" علي السيهاتي، الأمين العام للخليج: "ننتظر توجيهات هيئة الرياضة فيما يخص الوضع الإداري، وحتى ذلك الحين سيدير علي المشامع نائب الرئيس كافة الملفات وفق ما تنص عليه اللائحة".

وأضاف: "لا نملك تصورًا حقيقيًّا متفقًا عليه، وسنجتمع للنقاش حول الموضوع، إلا أن المؤكد أن الخليج لن يتوقف على أحد".