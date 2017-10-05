القدامى يستعرضون في المدينة

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Thursday, 05 October 2017 - 00:00 am

تستضيف المدينة المنورة مباراة استعراضية للاعبين سعوديين وعرب قدامى، في 14 أكتوبر الجاري بمناسبة افتتاح أكاديمية رويال.

وأوضح لـ"الرياضية" مروان المرعشي، المشرف على الأكاديمية، أن المباراة سيشارك فيها طارق التايب، عبده عطيف، طلال المشعل، مرزوق العتيبي، خالد قهوجي، محمد أمين حيدر، عبد الله الشيحان، بدر الحقباني، سامي شاس، وعلي عطيف.

وبين المرعشي أن المباراة سيشارك فيها أيضًا عمر إدريس، حمزة صالح، رضا تكر، محمد خوجه، محمد نامي، ياسر إلياس، بندر الأحمدي، عبد الوهاب ناصر، إبراهيم الأحمدي، عبد الله سرور، عباس غلام، ماجد تكر، حسن بخيت، حلمي موسى، ونايف بخيت، نجوم ملاعب المدينة المنورة.