الأكاديميات تفتح فروعا للأندية

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 05 October 2017 - 00:00 am

عقدت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اجتماعها أمس الأربعاء، بمقر الاتحاد في مدينة الرياض.

وناقش الاجتماع برئاسة طلال آل الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد القدم رئيس اللجنة، الذي حضره أعضاء اللجنة، موضوعات جدول الأعمال، في طليعتها شؤون المدربين الوطنيين، ومسابقات درجة الأولمبي والفئات السنية.

وأقرت اللجنة دراسة مشروع الشراكة بين الأندية والأكاديميات، بالسماح للأكاديميات بفتح فروع للأندية في مختلف المناطق والمدن للرفع بها إلى مجلس الإدارة.

وطلبت اللجنة من الاتحاد السعودي لكرة القدم ألا تصدر رابطة دوري المحترفين أي بطاقة لدخول الملاعب إلا بعد تسديد 5 في المئة من الرسوم الإدارية المفروضة على المدربين بدءًا من يناير المقبل.