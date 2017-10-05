ريبروف يرفض وديات الأهلي

جدة ـ فرج الشمري | Thursday, 05 October 2017 - 00:00 am

رفض الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، فكرة إقامة مباراة ودية خلال فترة التوقف الجارية لدوري المحترفين السعودي.

وبينت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن ريبروف أرجع السبب إلى الغيابات العديدة في الفريق لانضمام العويس، المسيليم، منصور الحربي، سعيد المولد، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، عبد الفتاح عسيري، سلمان المؤشر، وحسين المقهوي للمنتخب السعودي الأول.

فيما زاد من سوء الوضع وجود الثلاثي حمدان الشمراني وعبد الله مجرشي وعلي الأسمري مع المنتخب الأولمبي، والسوري عمر السومة والمصري محمد عبد الشافي مع منتخبي بلديهما، فضلاً عن إصابة تيسير الجاسم وعلي عواجي.