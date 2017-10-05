هيئة الرياضة تلاحق 22 جهة

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 05 October 2017 - 00:00 am

حذرت الهيئة العامة للرياضة، بصفتها المعنية بتنظيم ورعاية الشأن الرياضي في المملكة العربية السعودية، جميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد من استخدام أو استغلال أو تسويق أي حق من الحقوق التجارية العائدة للاتحاد السعودي ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ، أو للاتحاد الدولي، إلاّ بعد الرجوع لهما وأخذ موافقة خطية منهما تفيد بذلك، وتحدد شروط استخدام تلك الحقوق.

جاء ذلك، عقب ما رفعه الاتحاد السعودي لكرة القدم حيال قيام 22 شركة بالتعدي على الحقوق التجارية للاتحاد السعودي، واستخدام تلك الحقوق في أغراض تجارية، من خلال طرحها إعلانات دعائية وحملات تسويقية باستغلال اسم وشعار ورسوم الاتحاد السعودي، وصور ومقاطع للاعبي المنتخب الوطني ومبارياته الرسمية والودية، دون الحصول على أي موافقة من الاتحاد أو الشركات الراعية له، إلى جانب استغلال شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم وشعار مونديال كأس العالم 2018م بصورة غير قانونية.

وأفادت الهيئة بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بصورة فورية لدى الجهات المختصة، ضد كل من صدر عنه تعدٍ على الحقوق التجارية للاتحاد السعودي أو الاتحاد الدولي، بما يضمن الحفاظ على حقوقهما المالية والأدبية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة ضد الشركات والمؤسسات التي قامت خلال الفترة الماضية باستغلال شعار الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكدت الهيئة العامة للرياضة، أنها لن تتوانى بالاستمرار في الملاحقة القانونية لكل من يتجاوز على هذه الحقوق في المرحلة المقبلة.