الاتفاق يعاني من التذاكر الموسمية.. ويجهز المتجر

الدمام ـ الرياضية | Thursday, 05 October 2017 - 00:00 am

يفتتح نادي الاتفاق متجره الرسمي في الدمام نهاية أكتوبر الجاري، بعد تأجيله أكثر من مرة.

وكشف طلال البنعلي عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق، أن تأخر الافتتاح يعود إلى تأخر الأطقم الخاصة بالفريق، إضافة إلى أن المركز الذي احتله في الموسم الماضي لم يكن محفزًا للافتتاح.

وقال لـ"الرياضية" البنعلي: "تقرر أن يكون الافتتاح مع بداية الموسم الجاري، لكن الأولوية المادية كانت للفريق بجانب بعض الإجراءات الروتينية مع الجهات المختصة، التي يتوقع إنهاؤها خلال اليومين المقبلين".

وأوضح البنعلي أن المتجر سيحتوي على جهة خاصة ستكون ملتقى للجمهور، كما سيكون هناك متجر متنقل بصيغة مختلفة غير الحالية.

واعترف البنعلي بأن الإقبال على التذاكر الموسمية تراجع هذا الموسم، عن الذي كان عليه عند صعود الفريق لدوري المحترفين، وقال: "لم يكن الإقبال هذا الموسم يوازي طموحنا، وساهم حصول الفريق على مركز متأخر بشكل كبير في عزوف المشتركين، رغم المزايا المميزة للبطاقة".