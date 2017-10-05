باوزا يضم اليامي.. والسهلاوي يعود

جدة - الرياضية | Thursday, 05 October 2017 - 22:01 pm

قرر إدغاردو باوزا مدير الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استدعاء عبدالرحمن اليامي لاعب الهلال، للمشاركة في المعسكر المقام حاليًا في جدة استعدادًا لوديتي جامايكا وغانا.



من جهة أخرى عقد باوزا عصر اليوم الخميس اجتماعًا فنيًا مع اللاعبين استعرض فيه عددًا من اللقطات التلفزيونية تناولت جوانب تكتيكية على المستوى الهجومي والدفاعي بالإضافة للحركة المثالية داخل الملعب، وقدّم باوزا خلال اجتماعه مع اللاعبين شرحًا حول نوعية التمارين التكتيكية التي سيعمل على تطبيقها في الحصة التدريبية المسائية.



وعلى الصعيد الميداني عمِل المدير الفني على تكثيف التمارين التكتيكية في الحصة التدريبية، التي أجريت مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك في إطار استعداد المنتخب الوطني للمواجهة الودية الأولى التي ستجمعه بمنتخب جامايكا السبت المقبل.



وشهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب محمد السهلاوي التدريبات الجماعية برفقة زملائه بعد أن اكتفى أمس الأربعاء بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي، وانطلقت التمارين بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء، لينفذ بعدها المدرب عددًا من التمارين التكتيكية التي ركزت على التحرك المثالي على أرضية الملعب وتنويع أساليب بناء الهجمة، تلى ذلك مناورة على كامل مساحة الملعب طبق خلالها باوزا عددٍ من الجمل التكتيكية حرص من خلالها باوزا لإيقاف التمرين لأكثر من مره بهذف لتوجيه التعليمات للاعبين.