ألمانيا تضمن مقعدها في مونديال روسيا

بلفاست - (أ ف ب) | Friday, 06 October 2017 - 00:14 am

تأهل المنتخب الالماني لكرة القدم بطل العالم الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بفوزه على مضيفه الايرلندي الشمالي 3-1 الخميس في بلفاست في الجولة التاسعة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الاوروبية.



وسجل سيباستيان رودي (2) وساندرو فاغنر (21) وجوشوا كيميش (86) اهداف المانيا التي حققت العلامة الكاملة في مبارياتها التسع حتى الان في التصفيات، فيما سجل جوش ماغينيس (90+3) الهدف الوحيد لايرلندا الشمالية الثانية التي تجمد رصيدها عند 19 نقطة.



وكانت المانيا بحاجة الى التعادل فقط لحجز بطاقتها الى العرس القاري.



وباتت المانيا ثامن منتخب يحجز بطاقاته عبر التصفيات بعد بلجيكا وايران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية والمكسيك والبرازيل، بالاضافة الى روسيا المضيفة.