اجتماع الإثنين لجميع الشرفيين

الرياض ـ حواس العايد | Thursday, 05 October 2017 - 00:00 am

كشف سلمان القريني، أمين عام نادي النصر، عن أنه سيتم توجيه الدعوات لجميع أعضاء شرف نادي النصر لحضور الاجتماع والذي سيستضيفه فهد المشيقح نائب رئيس هيئة أعضاء شرف نادي النصر الإثنين المقبل، والذي تسعى من خلاله إدارة النادي لجمع التبرعات بهدف تسديد الالتزامات المالية على النادي، بغية الحصول على الرخصة الآسيوية، وسيكون الاجتماع الأول لشرفيي النصر هذا الموسم، وكان آخر اجتماع لأعضاء شرف النصر للموسم الماضي بضيافة أيمن القاضي، عضو هيئة أعضاء الشرف في نادي النصر، وكان الهدف منه بحث الأمور الفنية والمالية في النادي، والتزم عدد من الأعضاء بتسديد بعض الديون.