انطلاق دوري الصالات

الرياض ـ واس | Friday, 06 October 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم منافسات النسخة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، للموسم الرياضي الجاري 2017 ـ 2018م، بمشاركة 12 فريقًا: "القادسية ـ الاتفاق ـ مصدة ـ الشعيب ـ الصقور ـ المجد ـ الخالدي ـ النهضة ـ الريان ـ الجبلين ـ العرض ـ ورضوى".

وتلعب المسابقة بنظام الدوري من دورين ذهابًا وإيابًا، وسيفتتح حامل اللقب فريق القادسية مبارياته بلقاء فريق الصقور الصاعد حديثًا على صالة نادي القادسية في الخبر.

فيما يلتقي الاتفاق وصيف النسخة الماضية مع فريق المجد الصاعد حديثًا على صالة نادي الاتفاق في الدمام.

وفي حائل، يلتقي الريان والجبلين على صالة مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية، ويتواجه فريقا مصده والخالدي على صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض، ويستضيف فريق الشعيب على الصالة ذاتها فريق النهضة، وأخيرًا يلتقي فريق العرض بشقيقه فريق رضوى في الرياض.