“مسك” تنظم معرض “طريق البخور” في باريس

الرياض ـ الرياضية | Friday, 06 October 2017 - 00:00 am

تنظم مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، معرض "طريق البخور"، الذي يعد أول فعالياتها الدولية في مجال الفنون البصرية، بحضور الدكتور خالد العنقري سفير خادم الحرمين الشريفين في فرنسا، والدكتور عبد الله الثنيان والملحق الثقافي، وعدد من ممثلي اليونسكو ومسؤولي المتاحف وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك خلال الفترة من 9-13 أكتوبر 2017 في قاعة sugar hall في مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس.

ويضم المعرض 36 عملاً يعرضها 30 فناناً وفنانة من السعودية، وتنطلق فكرته من هاجس البحث عن قيمة الإنسان في العصر الحديث، والتساؤل عن الحياة وطرقها الاعتيادية والبديلة في ظل التقنية ومظاهر المدنية المعاصرة، حيث يستخدم الفنانون قوالب فنية وبصرية مبتكرة في عرض جوانب من استجابة الإنسان في السعودية لهذه المتغيرات، مع ربطها بالعناصر المشتركة في المجتمع الإنساني العالمي بصفة عامة.

وقد تنوعت المدارس الفنية والإبداعية التي تجسدت من خلالها فكرة المعرض الذي يقدم مجموعة من التجارب المعاصرة، ذات المشاركة الفاعلة والإسهام البارز في المشهد الفني السعودي، من خلال تجربة كل من: فهد القثامي، ناصر السالم، طلال الزيد، ميساء شلدان، نورة العيسى، مساعد الحليس، عبد الله العثمان، طرفة فهد، راشد الشعشعي، نجود السديري، ومروة المقيط.

ويهدف معرض "طريق البخور" إلى التعريف بالتجربة الفنية السعودية عالميًّا، والعمل على بناء جسور ثقافية فنية بين السعودية ومنظمات الثقافة والفنون في مختلف دول العالم، من خلال ربط الفنانين السعوديين بنظرائهم من الفنانين العالميين؛ لإتاحة فرص تطوير التجارب والمفاهيم الفنية والجمالية، عن طريق الحوار وتبادل المعارف والأفكار والخبرات.

كما يجمع هذا الحدث عددًا من محبي الفنون البصرية، تحت سقف واحد، متيحًا للفنانين نشر إبداعاتهم والتعبير عن أنفسهم في أجواء إبداعية ملهمة.