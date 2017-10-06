إدارة النهضة تناقش رودريجز

الدمام ـ الرياضية | Friday, 06 October 2017 - 00:00 am

نـاقشــت إدارة نـــادي النهضـــة برئاســة المهنــدس لطفـــي الدوســري، الأوروجوياني خوان رودريجــز مــدرب الفريـق الأول لكــرة القدم وجهازه الفني، خلال الاجتماع الفني الذي عقد بوجود الأجهزة الفنية والإدارية، لدراسة وضع الفريق من خلال الجولات الأربع الماضية لدوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى، بعـد الخسـارة من القيصومة 4ـ1، وتم خلال الاجتماع دراسة خطـــة ومتطلبـات المرحلة المقبلة، خاصة أن المباراتين المقبلتين ستكونان على أرض النهضة، مشددين على ضرورة الظهور بالمستوى الذي يجلب الانتصار والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.