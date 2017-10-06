الشهري ينال شرفية علوم الرياضة
أبها ـ حسن ذيبان | Friday, 06 October 2017 - 00:00 am
حصل عارف الشهري رئيس نادي السروات على العضوية الشرفية للاتحاد الدولي لعلوم الرياضة، ومقرها لندن، وذلك نظير جهوده في خدمة الرياضة والشباب.
حيث يعد الاتحاد الدولي لعلوم الرياضة أحد أهم الاتحادات العالمية، التي تُعني بالاهتمام بالجهود في مجال الرياضة وعلومها المختلفة، تحت مظلة وإشراف مباشر من الأمم المتحدة وعضوية أكثر من 30 دولة.
وأكد الاتحاد الدولي لعلوم الرياضة حرصهم على دعم الشخصيات الرياضية، التي لها أثر واضح في الميدانين الرياضي والتربوي.