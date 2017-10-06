الشهري ينال شرفية علوم الرياضة

‏أبها ـ حسن ذيبان | Friday, 06 October 2017 - 00:00 am

حصل عارف الشهري رئيس نادي السروات على العضوية الشرفية للاتحاد الدولي لعلوم الرياضة، ومقرها لندن، وذلك نظير جهوده في ‏خدمة الرياضة والشباب.

‏حيث يعد الاتحاد الدولي لعلوم الرياضة أحد أهم الاتحادات العالمية، التي تُعني بالاهتمام بالجهود في مجال الرياضة وعلومها المختلفة، تحت مظلة وإشراف مباشر من الأمم المتحدة ‏وعضوية أكثر من 30 دولة.

وأكد الاتحاد الدولي لعلوم الرياضة حرصهم على دعم الشخصيات الرياضية، التي لها أثر واضح في الميدانين الرياضي والتربوي.