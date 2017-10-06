“عطاء ووفاء” تكرم 22 شخصية رياضية

الدمام ـ الرياضية | Friday, 06 October 2017 - 00:00 am

احتفت لجنة جائزة عطاء ووفاء الوطنية لتكريم رواد الرياضة بإعلاميي المنطقة الشرقية، الذين كان لهم دور بارز في نجاح الجائزة في دورتها الأولى، بحضور بعض الرموز من الرياضيين في المنطقة الشرقية، يتقدمهم خليل الزياني، صالح خليفة، ومحمد المرزوق، وتخلل الحفل جلسة نقاش استقبل فيها القائمون على الجائزة أسئلة الإعلاميين واستفساراتهم حول أهداف الجائزة وطرق العمل على إنجاحها.

من جهته، أعرب عبد العزيز بن علي التركي رئيس مجلس أمناء جائزة عطاء ووفاء الوطنية، عن سعادته باللقاء، وقال: "نفخر دائماً بشراكتنا مع إعلاميي المنطقة الشرقية الذين دائمًا ما نجدهم مبادرين لخدمة هذا الوطن من أي موقع وعبر أي وسيلة"، مشيرًا إلى أن اللجان العاملة تضع اللمسات الأخيرة لإقامة حفل تكريم الدورة الثانية من عطاء ووفاء، والتي كان المحفز الأساسي لاستمرارها هو ردود الأفعال الإيجابية لها.

من جانبه، كشف صلاح الشيخ، رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، عن آلية الدورة الثانية التي ستكرم أكثر من 22 شخصية رياضية في كرة القدم ومثلها في الألعاب المختلفة، حسب توجيهات الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، مبينًا أن آلية اختيار المكرمين تتم على أسس علمية ومعايير دقيقة تحاكي المعايير المتبعة في أكبر الجوائز العالمية.