اليوم.. الجولة الأولى لبطولة الدبابات البحرية

الدمام ـ الرياضية | Friday, 06 October 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم الجولة الأولى من بطولة السعودية للدبابات البحرية، على شاطئ نصف القمر في المنطقة الشرقية، بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية.

ويشارك في البطولة 20 لاعبًا يمثلون أفضل المتسابقين في السعودية، على مدار يومين في ماراثون فئة الجلوس، والذي يعتمد على جمع أكبر عدد من النقاط في كل سباق، والمكون من 45 دقيقة في اليوم الواحد، في حين تقرر أن تحتضن شواطئ مدينة ينبع ومحافظة جدة الجولتين الثانية والثالثة على التوالي. وكان الاتحاد السعودي للرياضات البحرية رفع قيمة الجوائز عن الأعوام الماضية، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ مالي قدره 50 ألف ريال.