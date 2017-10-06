إنيستا يوقع على عقد "مدى الحياة" مع برشلونة

رويترز | Friday, 06 October 2017 - 12:17 pm

وضع أندريس إنيستا قائد برشلونة حداً للتكهنات التي تحدثت عن احتمال انتقاله من النادي بإعلان الموافقة اليوم الجمعة على عقد أبدي يستكمل بمقتضاه باقي مسيرته الكروية في صفوف النادي الكتالوني.



وجاء في بيان لبرشلونة: "توصل برشلونة مع إنيستا لاتفاق بتجديد عقده مع النادي ليستمر الارتباط بين الطرفين مدى الحياة".



ولعب إنيستا (33 عاما) المنضم لبرشلونة وقت أن كان عمره 12 عاما، بشكل محترف لأول مرة عام 2002، وهو أيضاً ثاني أكثر لاعب مشاركة في مباريات برشلونة بعد تشابي هرناندير برصيد 633 مباراة سجل خلالها 45 هدفا.



وينتهي في يونيو حزيران 2018 العقد الحالي لإنيستا الذي أطلق إشارات تحذير في أغسطس الماضي، عندما أشار في حديث لصحيفة الباييس الإٍسبانية إلى إمكانية مغادرة الفريق بعد انتهاء العقد.



وسيشارك إنيستا في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم مع رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو في ملعب كامب نو.