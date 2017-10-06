دعماً للأخضر.. فتح مدرجات الجوهرة مجاناً أمام جامايكا وغانا

الرياض - الرياضية | Friday, 06 October 2017 - 18:56 pm

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مجاناً للجماهير الراغبة في حضور مباراتي الأخضر الوديتين أمام جامايكا غداً السبت وأمام غانا يوم ثلاثاء المقبل، ضمن برنامج الأخضر الاستعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



وبين اتحاد القدم هذه الخطوة بأنها دعما منه للأخضر في مشواره التحضيري للمشاركة العالمية، وتقديراً للجماهير الرياضية الراغبة في الحضور.