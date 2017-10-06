تركي آل الشيخ يوجه بالتحقيق في وفاة الحسن

الرياض - الرياضية | Friday, 06 October 2017 - 20:05 pm

وجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مساء اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة لاعب منتخب السباحة فيصل الحسن، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين.



وقد نعت اللجنة الأولمبية العربية السعودية فيصل الحسن لاعب المنتخب السعودي ونادي الصفا للسباحة، إثر توقف عضلة القلب خلال تدريبات المنتخب صباح اليوم الجمعة في الدمام، وتقدمت اللجنة الأولمبية في نعيها لأسرة الفقيد وللوسط الرياضي بخالص العزاء والمواساة .



من جهته، أعلن نادي الصفا وفاة فيصل الحسن، حيث كتب على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى رحمة الله، بطل الصفا للسباحة ولاعب المنتخب السعودي الشاب فيصل عاصف الحسن، إذ وافته المنيّة أثناء أدائه للتمارين مع المنتخب في الدمام".