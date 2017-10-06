اليامي يظهر في تدريبات الأخضر قبل جامايكا

الرياض - الرياضية | Friday, 06 October 2017 - 21:11 pm

شارك عبدالرحمن اليامي مهاجم أولمبي الهلال، في تدريبات الأخضر الجماعية بعد اتظامه ظهر اليوم إلى بعثة الفريق في جدة، حيث استدعاه الأرجنتيني باوزا مدرب المنتخب السعودي أخيراً، ضمن استعدادات الأخضر لمواجهتي جامايكا وغانا في فترة التوقف الحالية.



هذا وأعلنت القناة الرياضية السعودية نقل مواجهة الأخضر مع نظيره الجامايكي، والتي تقام مساء غدٍ السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر للمشاركة في موندايل روسيا 2018.



وذكر حساب القناة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الرياضية السعودية تنقل حصرياً مواجهة منتخبنا الوطني مع المنتخب الجامايكي الودية من ملعب الجوهرة في جدة غداً السبت".