خربين يغادر معسكر سوريا بسبب الهلال

الرياض- حمد الصويلحي | Friday, 06 October 2017 - 22:15 pm

منحت إدارة المنتخب السوري لكرة القدم الإذن لعمر خربين مهاجم الهلال بالمغادرة إلى السعودية للانضمام لتدريبات فريقه، بعد إيقافه عن مواجهة أستراليا في إياب الملحق الآسيوي من تصفيات مونديال روسيا 2018م الثلاثاء المقبل 10 أكتوبر بسبب تراكم البطاقات.



وكان المنتخب السوري قد تعادل أمس الخميس مع أستراليا بنتيجة 1-1 في ذهاب الملحق الآسيوي والذي حصل خلاله على بطاقة صفراء حرمته من مباراة الإياب.



ومنح الجهاز الفني بالهلال اللاعب إجازة يومين قبل العودة للتدريبات في الرياض منتصف الأسبوع الجاري، مع أول تدريب يؤديه الفريق في الرياض، بعد العودة من معسكر أبو ظبي لاستكمال الإعداد مع الهلال لمواجهة بيرسبوليس الإيراني في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2017م.