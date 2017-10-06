غداً.. النصر يواجه الفيصلي ودياً

الرياض - الرياضية | Friday, 06 October 2017 - 22:51 pm

تقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء غدٍ السبت، مباراة ودية أمام نظيره الفيصلي، وذلك على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي العاصمي.



وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنصر تدريباته اليومية، حيث بدأ التدريب باجتماع روجيرو المدير الفني للفريق مع اللاعبين، تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة، قسم ريجرو بعدها اللاعبين إلى مجموعتين، أجرى لهم مناورة على نصف الملعب، فيما اختتم التدريب بتمرين على تسديد الكرات الثاتبة.



هذا واجتمع الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر بعد نهاية التدريب بالجهاز الفني واللاعبين .