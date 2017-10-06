الماتادور الإسباني يلحق بقطار المتأهلين إلى مونديال روسيا

إليكانتي - (د ب أ) | Friday, 06 October 2017 - 23:46 pm

توج المنتخب الإسباني لكرة القدم مسيرته الرائعة في التصفيات وتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2018 بعدما واصل الفريق انتصاراته المتتالية وتغلب على نظيره الألباني 3 / صفر اليوم الجمعة في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل المنتخب الإيطالي مع نظيره المقدوني 1 / 1 .



وحسم المنتخب الإسباني تأهله للنهائيات وأكد صدارته للمجموعة رافعا رصيده إلى 25 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادل واحد بفارق خمس نقاط أمام المنتخب الإيطالي (الآزوري) صاحب المركز الثاني في المجموعة.



وتأهل المنتخب الإسباني للنهائيات ليصبح المنتخب العاشر الذي يتأهل عبر التصفيات والحادي عشر الذي يضمن مقعده في النهائيا نظرا لتأهل المنتخب الروسي المضيف دون خوض التصفيات.



ويختتم الماتادور الإسباني مسيرته في التصفيات بلقاء مضيفه الإسرائيلي يوم الاثنين المقبل يما يحل نظيره الإيطالي ضيفا على المنتخب الألباني.