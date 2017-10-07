المواليد.. اختبارات الأحساء ترفع الموهوبين إلى 153

| Saturday, 07 October 2017 - 00:00 am

اختتمت لجنة استقطاب المواهب الكروية من المقيمين مواليد السعودية، التي أقرتها الهيئة العامة للرياضة، مهمتها أمس الجمعة في استقبال اللاعبين الموهوبين في الأحساء، التي استمرت يومين في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وأشرفت اللجنة التي تضم محيسن الجمعان وفؤاد أنور وحمزة إدريس ونواف التمياط ومحمد شلية ومحمد نور، على المناورات التي تم خلالها اختبار المتقدمين، كل مناورة استمرت عشر دقائق.

وجرت أمس 6 مناورات ليبلغ مجموع المناورات التي جرت في الأحساء 15 مناورة "أمس وأمس الأول" أسفرت عن اختيار 44 لاعبا من المواليد في الأحساء، وقد تم إبلاغهم بأن اللجنة ستكون على اتصال بهم خلال الفترة المقبلة.



قرار مفاجئ

قرر أعضاء لجنة اكتشاف المواهب من مواليد السعودية بعد 3 مناورات وبشكل مفاجيء، نقل الطاولة التي يجلسون عليها إلى الجهة المقابلة للمنصة الرئيسيّة.

وجاء القرار للابتعاد عن الضوضاء التي كانت تصدر من الحضور وللتركيز حول الأسماء المختارة.







الجمعان وصاحب النظارة





تدخل محيسن الجمعان عضو لجنة استكشاف المواهب لإبعاد اليمني أحمد خالد باهمام، أحد اللاعبين المشاركين من مواليد السعودية وهو من مدينة الدمام.

وكان سبب الإبعاد هو ارتداء اللاعب نظارة شمسية، حيث طلب منه الجمعان عدم استخدامها أثناء مشاركته في المناورة، وأكد له أن هناك خطورة عليه أثناء اللعب.







إبعاد فلسطيني بسبب عمره





استبعدت اللجنة أمس الفلسطيني فهد إبراهيم جميل "14 عاما"، لعدم اكتمال عمره في المشاركة ضمن اللاعبين المواليد.

وكانت اللجنة قد اشترطت أن تكون أعمار المتقدمين للاختبارات من 18 إلى 28 عاما، حيث أكد والده أن ابنه يشارك في تدريبات نادي الفتح في فئة البراعم.







شريفي يتابع المناورات





حضر محمد شريفي حارس نادي النصر السابق خلال المناورات التي جرت أمس في ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء. ودار حديث طويل بين شريفي وزميله محيسن الجمعان حول مشروع اكتشاف الموهوبين، وأكد أنه سيخدم الكرة السعودية كثيرا.







ظاهرة سلبية





شكلت بعض الأحذية التي كان يستخدمها اللاعبون عائقا أمام تقديم مهاراتهم.

واعتبر المتابعون ذلك من الظواهر السلبية، حيث لم تناسب تلك الأحذية اللعب على العشب الطبيعي، وتسببت في تساقط عدد من اللاعبين أثناء الجري.







اللجنة تشكر مدير الملعب والمتطوعين





قدم أعضاء لجنة اكتشاف الموهوبين شكرهم لإدارة ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء برئاسة إبراهيم المبرزي، ولكافة المتطوعين من محافظة الأحساء، على المشاركة الفعالة في اختيار اللاعبين من مواليد السعودية.







إصابة لاعب.. وعدم جاهزية





تعرض أحد اللاعبين المتقدمين لاختبارات المواليد أمس للإصبة خلال اشتراكه في إحدى المناورات. وقدم رجال هيئة الهلال الأحمر العلاج المطلوب للاعب.

ومن الظواهر الغريبة التي صاحبت وجود اللاعبين المواليد عدم الجاهزية اللياقية قبل المشاركة في المناورات.