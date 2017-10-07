باوزا يجهز تشكيلة الأخضر ويبعد البدلاء

| Saturday, 07 October 2017 - 00:00 am

اختتــم المنتخـــب السعــودي الأول لكرة القدم مساء أمس الجمعة استعداداته قبل مواجهة منتخب جامايكا اليوم السبت ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018 في المباراة التي سيحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وعمــد الأرجنتينـي باوزا مدرب المنتخب السعودي خلال الحصة التدريبية التي حضرها عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى توزيع الحصة التدريبية إلى فترتين بواقع ساعة كاملة لكل فترة، إذ قسّم من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين ضمت الأولى اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في لقاء اليوم.

وكانــت التدريبـات انطلقت بالجري حول الملعب، تلت ذلك تدريبات تكتيكية تركـزت على التحرك المثالي داخل الملعب وكذلـك الكرات الثابتة من اتجاهات مختلفة نحو الملعب.

واختتم باوزا الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب نفذ خلالها الجمل التكتيكية التي تم التدرب عليها قبل المناورة، فيما خضعت المجموعة الثانية لحصة تدريبية متنوعة انطلقت بتمارين الإحماء بعدها مناورة تكتيكية ركز المدرب فيها على التحرك المثالي في الملعب وتنويع صناعة اللعب.

على صعيد متصل، شارك اللاعب عبدالرحمن اليامي في التدريبات الجماعية بعد انتظامه ظهر اليوم في معسكر جدة.