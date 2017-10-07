توقف القلب .. ينهي حياة فيصل في المسبح

الدمام - الرياضية | Saturday, 07 October 2017 - 00:00 am

وجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة فيصل الحسن لاعب نادي الصفا والمنتخب السعودي للسباحة، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين.

وكان الحسن"19 عاما" انتقل إلى رحمة الله ‏تعالى صباح أمس الجمعة، في منتصف الحصة التدريبية للمنتخب في مسبح المدينة الرياضية في الدمام.

وكشفت التقارير الطبية في مستشفى جاما التي نقل إليها الحسن، أن سبب الوفاة يعود لتوقف مفاجئ لعضلة القلب، وأكدت أن اللاعب وصل إلى المستشفى وقد توقف قلبه ولا توجد فيه علامات حيوية.

وبهذا الصدد، أوضح لـ"الرياضية" هاني العيسى إداي المنتخب السعودي للسباحة تفاصيل الحادثة، وقال: حضر الفقيد أمس عند الثامنة صباحاً وبدأ التدريب دون وجود أي أعراض لأي مرض".

وأضــاف:" في أحـــد التدريبات الجماعيــة في المسبح، افتقد الكندي محمد معروف مدرب المنتخب، السباح فيصــل، وبنظرة سريعة رآه يصارع المياه، وعلى الفور أخرجه من المسبح وهو في وضع يشير لضيق في التنفس، وبدأ في إسعافه وإنعاشه". واستطرد العيسى :"اتصلنا بالإسعاف الذي وصل بعد 8 دقائق، وكان فيصل لازال ينبض، وتوجهنا به على الفور إلى أقرب مستشفى من المسبح، وبعد وصولنا بـ 20 دقيقة أخبرنا الطبيب بوفاة فيصل الحسن بسبب توقف عضلة القلب".



CV

￼ فيصل عاصف آل حسن

￼ مواليد : 1998م "مدينة صفوى"

￼ السكن : مدينة الدمام

￼ ترتيبه في الأسرة : الثاني من بين إخوانه

￼ المرحلة الدراسية : الثانوية العامة

￼ البداية الرسمية: انضم إلى نادي الصفا في عمر 9 أعوام

￼ بدايته مع المنتخب : انضم إلى المنتخب في عمر 12 عاماً

￼ إنجازاته : ساهم في حصول الصفا على بطولة السعودية للسباحة التي أقيمت قبل أسبوعين في الدمام وحقق فيها ميداليات شخصية وهي :

￼ ذهبية سباق 50 م

￼ ذهبية سباق 200م

￼ فضية سباق 100م

￼ ذهبيتان في سباق التتابع