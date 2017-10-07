“الدرة” جاهز لمواجهة النصر والتعاون

الرياض ـ خالد الرشيد | Saturday, 07 October 2017 - 00:00 am

كشف لـ"الرياضية" خالد العقيل مدير ملعب الملك فهد الدولي في الرياض عن عودة "الدرة" لاحتضان المباريات اعتبارا من مواجهة النصر والتعاون في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين في 15 أكتوبر الجاري. مؤكدا أن استمرار إغلاق الملعب بسبب صيانة الأرضية غير صحيح.

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السعودي التي يرأسها خالد المقرن نقلت مباريات دورية جرت في الجولة الرابعة والخامسة من ملعب الملك فهد الدولي إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز لانشغاله بفعاليات متزامنة مع اليوم الوطني.

وقال لــ"الرياضية" خالد العقيل : إغلاق ملعب الملك فهد في الشهر الماضي ليس بسبب تغيير الأرضية أو عمل صيانة لها، بل بسبب فعاليات اليوم الوطني التي احتضنها الملعب وعلى إثرها تم نقل مباريات الدوري إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد". وأضاف: تغيير أرضية الملعب ستتم في نوفمبر المقبل بسبب فصل الشتاء فقط، وأرضية الميدان جاهزة تماما هذه الأيام لاحتضان مباريات الدوري وبطولة كأس الملك، إضافة إلى مباريات الهلال في حال تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا".