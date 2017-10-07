المهندس يطلق جديده في لندن

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 07 October 2017 - 00:00 am

يستعد النجم ماجد المهندس لتحضير ألبوم غنائي جديد في لندن، برفقة الملحن سهم، وشارك المهندس جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على "تويتر، بصورة له مع الملحن، وغرد عليها قائلاً: "بدأت للتو التحضيرات لألبوم ضخم للشرق الأوسط، استعدوا لندن سهم ألبوم جديد".

وتعد أغنية "على الله"، هي آخر أعمال المهندس، الذي طرحها عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على "يوتيوب"، وهي من كلمات سعود بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان أحمد الهرمي، هندسة صوتية وماسترينج جاسم المحمد، توزيع عصام الشرايطي، وماستر جاسم محمد.