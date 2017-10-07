“تبيني لك” تحصد 7 ملايين على “يوتيوب”

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 07 October 2017 - 00:00 am

حققت أغنية "تبيني لك" نسب مشاهدة مرتفعة بعد مرور شهر واحد من طرحها على موقع "يوتيوب" مطلع شهر سبتمبر الماضي، إذ حصد الدويتو الجديد الذي يجمع الفنانين عبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد أكثر من 7 ملايين مشاهدة و48 ألف حالة إعجاب، وهو من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم ومكساج جاسم محمد وتقول كلمات الأغنية:

تبيني لك مثل أول.. وبعد ما صار لك أرجع

على عيني ولا تزعل.. وش اللي بس لك يشفع

ترى الأشياء تتحول.. ولا يتكرر المقطع

تراني غبت ومطول.. ولا عندي سبب مقنع

ومابي تسأل أو أسأل.. ولا أبي أشوف أو أسمع

ما دام إني قدرت أرحل.. لا تتوقعني لك ارجع