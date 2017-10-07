“كسر الشموع” جاهز للعرض

الرياض ـ سلمان المسدر | Saturday, 07 October 2017 - 00:00 am

أصبحت سداسية "كسر الشموع" جاهزة للعرض التلفزيوني، بعد إدراجها من قبل قناة السعودية الأولى ضمن باقة الدورة البرامجية القادمة للقناة، وكان المخرج عبدالله الجريان قد أنهى تصوير جميع مشاهد العمل الدرامي وأشرف على عمليات المونتاج قبل تسليمه لإدارة القناة، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم يوسف الدوسري، وبطولة 15 من الفنانين الشباب من السعودية والبحرين وعدد من الفنانين الذين لهم خبرة طويلة، في مقدمتهم فارس الخالدي، سلطان المقبالي، سماح زيد ونايف عبدالله، وتدور أحداثه حول تسلط رجل أعمال وسيطرته على البسطاء من الشباب في شركاته التجارية، بعد الاستفادة منهم ومن مؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وعندما يصل رجل الأعمال في المسلسل إلى حاجته، تبدأ المشاكل والأحداث بعد ذلك في قالب من الدراما التشويقية، حيث يسعى لتوريطهم في قضايا حقوقية تؤدي بهم إلى السجن.