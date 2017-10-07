فنان العرب الجديد يظهر في المعذر

الرياض ـ سلمان المسدر | Saturday, 07 October 2017 - 00:59 am

أطلقت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون مساء أمس الأول فرقتها الموسيقية، في خطوة أولى نحو تطوير القطاع الموسيقي وأنشطته بالجمعية، جاء ذلك في كلمة قصيرة لسمير مبروك الملحن والموزع الموسيقي ورئيس قسم الموسيقى في الجمعية، خلال الحفل الختامي لأنشطتها في الاحتفال باليوم الوطني السابع والثمانين، وحضر الحفل عدد كبير من المثقفين والفنانين والإعلاميين بمقر الجمعية الرئيس في حي المعذر، وكشف الدكتور عمر السيف رئيس مجلس إدارة الجمعية في كلمته، التي بدأ بها الحفل عن إقامة 63 فعالية ضمن برنامج الجمعية للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 87، أعقب ذلك قصيدة وطنية حملت عنوان "فنار الأرض" للشاعر فواز اللعبون، ثم عرض أوبريت "وطن الحزم" من كلمات حمد الرشيدي، وأداء فرقة "براعم الرياض"، وعرض مسرحي من إخراج منذر النغيص، ليؤدي بعد ذلك أحد المواهب الشابة الأغنية الوطنية "إنت ملك".