النمشان يراقب أستراليا وسوريا

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Saturday, 07 October 2017 - 00:00 am

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان النمشان بمراقبة مباراة المنتخب الأسترالي وضيفه السوري التي ستقام الثلاثاء المقبل، على ملعب أستراليا في مدينة سيدني، ضمن إياب الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان عمر السومة نجم هجوم الأهلي السعودي، فرض التعادل من علامة الجزاء أمس الأول في ذهاب الملحق الآسيوي في ماليزيا.

وسيتأهل الفائز لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا.