هوساوي يسلم شيك أبناء الشهداء

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Saturday, 07 October 2017 - 00:00 am

قدم لاعبــو المنتخــــب السعودي الأول لكرة القدم تبرعا ماليـــا لأبناء شــهداء الواجـــب بشيك موحد، تسلمه ســعود العويــس رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شــهداء الواجب، أمـــس من أسامة هوساوي قائد المنتخب السعودي في مدينة جدة.

من جانبه، شـدد سعود العويس أن هذه المبادرة من لاعبي المنتخب تستحق الشكر والتقدير، معتبرا إياه دليل على ما يتمتع به اللاعبون من حس وطني رفيع ومشاركة وجدانية مع أبناء من ضحوا بحياتهم لأجل أن يبقى هذا الوطن عالياً.

مضيفـــاً أن هذا التبرع سيصل إلى كافة مســــتحقيه من أبناء الشهداءـ رحمهم الله ـ وفق آلية نظامية واضحــة تتبعـــها الجمعية . وبين أن كافة أفراد المنتخب السعودي أكدوا أنهم أبطالاً على المستطيل الأخضر وخارجه وأنهم قدوة حسنة لبقية شباب الوطن.