قطر غير مؤهلة للتنظيم ونقل البطولة أقرب الاحتمالات

ترجمة ـ حسن أبوزينب | Saturday, 07 October 2017 - 00:00 am

كشفت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية في عددها الصادر أمس الجمعة أن دراسة قام بها مكتب كورنر ستون الدولي للاستشارات البريطاني شككت في قدرة وجاهزية قطر للتصدي للمسؤولية الكبيرة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 وسط الوضع السياسي المتوتر الذي يحيط بها. النتيجة تأتي على خلفية دراسة المكتب البريطاني ضمن دراسة شاملة ومكثفة قام بها واضعاً في الاعتبار التأثيرات الحالية للوضع الدبلوماسي الراهن بين قطر وجيرانها. وكشفت محطة بي بي سي التي حصلت على الدراسة أن كلاً من الخبراء الدوليين والمحللين المحليين أكدوا أن تنظيم قطر للبطولة في ضوء هذا الواقع الراهن أمر مستبعد تماماً، مشيرة إلى أن مخاطر فقدان قطر لتنظيم النهائيات تتزايد يوماً بعد يوم. وسلط التقرير الضوء على العلاقات المتأزمة بين قطر والسعودية والتي انتهت إلى قطع العلاقات الأمر الذي أدى إلى تحذيرات أطلقتها شركات البناء والتشييد بأن قطر تواجه مخاطر كثيرة في إتمام مشروعاتها الضخمة التي تقدر بـ 200 مليار دولار. دراسة مكتب كورنر ستون الدولي للاستشارات البريطاني طلبت من الحكومة القطرية ضمانات ورؤية عن تنفيذ منشآت بهذه الضخامة تحت غيوم ملبدة بالمخاطر والتحديات فيما عبر دبلوماسيون غربيون عن شكوكهم في إمكانية قيام البطولة وسط اتهامات كثيرة منها الفساد على نطاق اختيار الدولة المنظمة فضلاً عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وخلصت الدراسة إلى أن قطر ربما لم تستطع دفع مستحقات أعمال البناء والتشييد لمستحقيها بسبب الأزمات التي تعيشها كما لا تستطيع قانونياً إلزام هذه الشركات بتنفيذ هذه التعاقدات الأمر يرشح إمكانية نقل تنظيم البطولة إلى بلد آخر ولكن حتى لو تم تنفيذ هذا الخيار فسوف يكون وبالاً على قطر إذ يجرها إلى نزاعات قانونية مع عشرات الشركات المنفذة التي ستطالبها بالمليارات من الدولارات التي لن تستطيع قطر الوفاء بها في ظل ظروفها الراهنة.