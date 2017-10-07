تركي آل الشيخ يوقع مع العالمي أوليفر كان لتطوير الحراس السعوديين

جدة ـ الرياضية | Saturday, 07 October 2017 - 05:30 am

قررت الهيئة العامة للرياضة، ودعمًا لخطة الاتحاد السعودي نحو مستقبل أفضل لكرة القدم السعودية، تأسيس أكاديمية متخصصة في مركز حراسة المرمى.

ووقع أمس تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة عقدًا مع الألماني أوليفر كان، يتولى بموجبه الإشراف على الأكاديمية وإدارتها، على أن تحمل مسمى "أكاديمية أوليفر كان الدولية"، وستكون الأكاديمية متاحة لكل المستفيدين والراغبين من مختلف دول العالم، على أن تكون مدينة الرياض مقرًّا لها.

من جهة أخرى ، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه رغبة في تطوير قدرات حراس كرة القدم السعودية في المنتخب الأول وأندية الدوري السعودي للمحترفين، فقد وقع اتحاد الكرة، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة عقدًا مع الألماني أوليفر كان، أسطورة الحراسة العالمية، يتولى بموجبه تقديم برامج تدريبية إضافية لحراس المنتخب السعودي الأول المشارك في نهائيات كأس العالم ٢٠١٨.

كما ينص العقد على تقديم حصص تدريبية للموهوبين من مواليد السعودية، ممن وقع عليهم اختيار لجنة استقطاب المواليد في هذا المركز، إضافة إلى تخصيص جائزة سنوية لأفضل حارس في الدوري السعودي، بمسمى جائزة أوليفر كان.

ووفقًا للعقد الذي تم توقيعه بين الجانبين، فإن الحارس الألماني سيبدأ مهامه منتصف أكتوبر الجاري.