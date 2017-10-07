الاتحاد الكرواتي يعين زلاتكو مدرباً للمنتخب الأول

| Saturday, 07 October 2017 - 15:30 pm

قال دافور سوكر رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم إن الاتحاد استغنى عن خدمات آنتي شاشيتش مدرب المنتخب الوطني وعين زلاتكو داليتش بدلا منه اليوم السبت.



ويأتي قرار الإقالة قبل مباراة كرواتيا الأخيرة والمصيرية في تصفيات كأس العالم في أوكرانيا بعد غد الاثنين.



وقال سوكر في مؤتمر صحفي في العاصمة زغرب "داليتش هو مدرب المنتخب الكرواتي الجديد وسيكون مسؤولا عن الفريق في مباراته الأخيرة على أرض أوكرانيا".



وأضاف المسؤول الكرواتي "بعد ليلة طويلة وافق مجلس إدارة الاتحاد وبالاجماع على الاستغناء عن خدمات شاشيتش.. لقد حصلنا فقط على أربع نقاط في أخر أربع مباريات ومن ثم أضطررنا للسير في هذا الاتجاه واتخاذ هذا القرار".



وسبق للاعب الوسط السابق داليتش (50 عاما) تدريب أندية الفيصلي والهلال السعودي والعين الإماراتي الذي قاده لنهائي دوري أبطال آسيا في 2016.



وجاء قرار الاستغناء عن شاشيتش الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط لاعبي ومشجعي كرواتيا بعد تعادل فريقه 1-1 مع فنلندا أمس الجمعة وتراجعه للمركز الثاني في مجموعته لتتراجع فرصته في التأهل المباشر للنهائيات التي ستقام في روسيا العام المقبل.



وتحتل كرواتيا المركز الثاني في المجموعة الأوروبية التاسعة برصيد 17 نقطة من تسع مباريات متخلفة بنقطتين عن ايسلندا المتصدرة ومتقدمة بفارق الأهداف فقط عن أوكرانيا صاحبة المركز الثالث.



وإذا فازت كرواتيا على أوكرانيا في الجولة الأخيرة يوم الاثنين فإنها ستضمن المركز الثاني ومكانا في المحلق الأوروبي.



ويمكن لكرواتيا أن تستعيد الصدارة ومن ثم تتأهل مباشرة للنهائيات إذا ما فازت على أوكرانيا وتعثرت ايسلندا على أرضها في مواجهة ضيفتها كوسوفو.



وردا على سؤال عن المدة التي يمكن أن يستمر فيها داليتش على رأس الجهاز الفني للمنتخب قال سوكر "الحكام يستمرون بناء على ما يحققونه من نتائج. وسنرى ما سيحدث. وأنا على ثقة بقدرتنا في تحقيق نتيجة ايجابية في أوكرانيا.