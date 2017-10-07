التجربة الخليجية تقود زلاتكو إلى تدريب كرواتيا

الرياض - الرياضية | Saturday, 07 October 2017 - 17:45 pm

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم السبت، إقالة أنتي شاشيتش من منصب المدير الفني للمنتخب الأول وتعيين زلاتكو داليتش خلفاً له، وذلك قبل المباراة المقررة أمام المنتخب الأوكراني في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2018 في روسيا.



وبزغ نجم المدرب الكرواتي مع نادي الفيصلي الذي حصل معه على جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي عام 2011، قبل أن ينتقل لتدريب أولمبي الهلال، حين قال في تصريح له بعد تعيينه رسمياً مدرباً لأولمبي الهلال: "لدي ثقة بما سأقدمه من عمل، حتى أؤكد أني أستحق بكل جدارة أن أرتقي إلى الأعلى وأفتح باباً كبيراً جداً لتدريب الفريق الأول في الهلال"، وكان له ما أراد عندما أقالت إدارة الهلال المدرب الفرنسي كومباريه في يناير 2013، لتعين الكرواتي مدرباً للفريق الأول، حيث قاده حتى نهاية الموسم محققاً معه كأس ولي العهد أمام غريم الهلال التقليدي فريق النصر.



وفي نهاية ذلك الموسم، أعلن الهلال تعيين سامي الجابر مدرباً للفريق الأول، ليشد زلاتكو رحاله إلى مدينة العين ويقود فريق المدينة نادي العين، ليحصد معه لقب الدوري 2015، كما وصل بالعين إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016، حيث خسر النهائي أمام جيونبك هيونداي الكوري، فضل الرحيل بعدها عن النادي الإماراتي.