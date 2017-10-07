الغيني باتو يقود النصر لهزيمة الفيصلي

الرياض- الرياضية | Saturday, 07 October 2017 - 21:38 pm

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على الفيصلي بهدفين دون رد، في لقاء ودي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في نادي النصر، ضمن استعدادات الفريقين في فترة التوقف الحالية لأيام "فيفا".



وتقدم النصر بالهدف الأول عن طريق لاعبه الغيني عثمان باتو عند الدقيقة 84، وأضاف حسن الراهب الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 90.



وكان اللاعب الغيني عثمان باتو 24 سنة خضع للتجربة والتقييم في وقت سابق من قبل المدرب المقال جوميز، وأصبح في الفريق الأول تحت بند الاستثمار.





يشار إلى أن المباراة شهدت غياب طاقم التحكيم، حيث قاد مدرب اللياقة في نادي النصر أول 10 دقائق من المباراة تحكيمياً، قبل أن يصل الحكم خالد صلوي ويقود المباراة.