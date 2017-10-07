هيئة الرياضة تجرد محتويات نادي الاتحاد

جدة - الرياضية | Saturday, 07 October 2017 - 22:47 pm

بدأ مكتب الهيئة العامة للرياضة في جدة مساء اليوم السبت، بجرد محتويات نادي الاتحاد قبل تسليمه رسمياً لمجلس الإدارة برئاسة حمد الصنيع، وذلك بحضور أحمد روزي مدير مكتب هيئة الرياضة في جدة، وتجري عملية الجرد بحضور سعيد الغامدي مساعد مدير مكتب الهيئة العامة بجدة، وصالح الغامدي مدير الشؤون المالية، ومحمد البلوشي عضو شؤون الأندية، وأحمد الصحفي عضو إدارة الشؤون المالية.



يشار إلى أن هيئة الرياضة كلفت حمد الصنيع برئاسة نادي الاتحاد، بعد إعفاء أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة النادي السابق.