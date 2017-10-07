تونس تقترب خطوة من المونديال الروسي

الرياضية - الألمانية | Saturday, 07 October 2017 - 22:32 pm

وضع المنتخب التونسي لكرة القدم، قدما نحو التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا، بعد تغلبه على مضيفه منتخب غينيا 4/1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى، والتي شهدت أيضا فوز الكونغو الديمقراطية على ليبيا 2/1.



وحول المنتخب التونسي تأخره بهدف إلى فوز 4/1، حيث تقدم المنتخب الغيني بهدف سجله نابي كيتا في الدقيقة 37، وتعادل يوسف المساكني للمنتخب التونسي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للمنتخب التونسي في الدقيقة 74، ثم أضاف محمد أمين بن عمر الهدف الثالث للمنتخب التونسي في الدقيقة 83، قبل أن يعود المساكني ويسجل هدفه الثالث (هاتريك) والرابع للمنتخب التونسي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد المنتخب الغيني عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.



وأنهى المنتخب الغيني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نابي كيتا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وأصبح المنتخب التونسي بحاجة إلى نقطة واحدة فقط في مباراة الجولة الأخيرة أمام ليبيا، ليضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم، أو خسارة منتخب الكونغو الديمقراطية أمام ضيفه الغيني في ذات الجولة.



وانتزع منتخب الكونغو الديمقراطية فوزا صعبا من مضيفه الليبي 2/1.



وسجل هدفي منتخب الكونغو الديمقراطية سيدريك باكومبو وويلفريد موكي في الدقيقتين 50 و74 ، فيما سجل هدف المنتخب الليبي المعتصم المصراتي في الدقيقة 69.



ورفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد المنتخب الليبي عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق الأهداف خلف المنتخب الغيني.