المغرب تكسب الجابون وتنتزع صدارة ساحل العاج

الرياضية - الفرنسية | Sunday, 08 October 2017 - 00:02 am

تلقى المغرب هدية منتخب مالي الذي انتزع بالأمس التعادل السلبي من ضيفه ساحل العاج، وحقق فوزا صريحا على الغابون بثلاثية نظيفة اليوم السبت لينتزع صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة الى مونديال روسيا 2018.



وكان نجم المباراة بلا منازع مهاجم اسود الاطلس خالد بوطيب الذي سجل اهداف منتخب بلاده الثلاثة في الدقائق 38 و56 و72.



ورفع المغرب رصيده في صدارة الترتيب الى 9 نقاط مقابل 8 لساحل العاج التي تستضيفه في ابيدجان في 6 نوفمبر المقبل حيث يحتاج الاول الى التعادل فقط ليبلغ النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1998 والخامسة في تاريخه.



في المقابل، تسعى ساحل العاج الى بلوغ النهائيات للمرة الرابعة على التوالي بعد اعوام 2006 و2010 و2014.