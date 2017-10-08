جامعة الفيصل تحتضن 300 مشارك في اليوم الرياضي

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 08 October 2017 - 00:00 am

اختتمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام، فعاليات اليوم الرياضي ضمن فعاليات "رؤية وطن" برعاية عبد الله الربيش مدير الجامعة، على ملعب الصالة الرياضية في المدينة الجامعية، وأقيمت المنافسات الرياضية في خماسيات كرة القدم وكرة الطائرة وتنس الطاولة والبلياردو، وشد الحبل والكراسي المستديرة بمشاركة أكثر من 300 طالب على مدار يومين عبر أولمبياد رياضي وطني، مقدم من إدارة النشاط الرياضي في الجامعة.

وحققت كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع المركز الأول في لعبة خماسيات كرة القدم، وكلية إدارة الأعمال، المركز الأول في لعبة كرة الطائرة، وكلية إدارة الأعمال في لعبة شد الحبل، وحقق حمزة نصر المركز الأول في لعبة تنس الطاولة، وباسم باصمد المركز الأول في لعبة البلياردو، ومحمد بن جمعان المركز الأول في لعبة الكراسي المستديرة.