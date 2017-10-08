مبارزو السعودية يشاركون في بطولة العالم

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 08 October 2017 - 00:00 am

يشارك المنتخب السعـودي للمبارزة في منافسات كأس العالم للمبارزة، للشباب تحت 20 عامًا، التي ستنطلق اليوم في مدينة بولفديف البلغارية، ويمثل المنتخب السعودي 7 لاعبين، وهم: أحمد العمري، أحمد القديحي، عادل المطيري، سعد البقمي، عبد الرحمن الزهراني، هتان البقمي، وعلي البحراني، بقيادة فؤاد الناصري المدرب السعودي، كما يشارك في تحكيم منافسات البطولة عبد الرحمن السالمي الحكم السعودي.

واستعان فؤاد الناصري المدرب السعودي بثلاثة لاعبين من درجة الناشئين، للاحتكاك واكتساب المهارة في البطولة، حتى يتم انضمامهم لدرجة الشباب مطلع عام 2018، ويشارك في البطولة 160 لاعبًا من مختلف بلدان العالم.

وتأتي مشاركات الأخضر السعودي ضمن برنامجه الإعدادي لجميع الأسلحة الثلاثة "السيف والمبارزة والشيش"، واكتساب الخبرة من خلال مواجهة المنتخبات العالمية.