الخثعمي يحقق لقب البلياردو

الرياض ـ واس | Sunday, 08 October 2017 - 00:00 am

توج جراح الشمري المدير التنفيذي للاتحاد السعــودي للبلـياردو والسنوكر، لاعبي النخبة السعوديــــة الفائزين بالمراكــز الأولى في ختام بطولة المملكة الثانية للبـلـياردو، التي أقيمت منافساتها في منطــقـة عسير، بحضــور محمــد قازلي مدير المنتخــبات للبلياردو والسنوكر.

وحـــصل على كأس المــركز الأول ومبلــــغ 6 آلاف ريال اللاعب فهد الخثعمي، فيما حمل كأس المـــركز الثـاني اللاعب عامر عسيري مع مبلغ 3 آلاف ريال، وجاء اللاعب سعـــد الدريس ثــالثـاً وحصل على مبلــغ ألف ريال.