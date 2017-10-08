الكليب يلوح بالابتعاد عن النجوم

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 08 October 2017 - 00:00 am

لوح عبد الرحمن الكليب رئيس نادي النجوم بالابتعاد عن منصبه رئيسًا للنادي؛ بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها النادي حاليًا. وقال لـ "الرياضية": "لم أقدم استقالتي رسمياً لدى مكتب هيئة الرياضة في الأحساء، ولكنني أفكر جديًّا في ذلك، السبب الرئيسي في التفكير بالابتعاد هو الضائقة المالية التي يمر بها النادي".

وأضاف الكليب: "ما زلنا ننتظر الوفاء بالوعود من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة عادل عزت بصرف مستحقات النادي الأولية التي تفوق المليون ريال".

وأكد الكليب أن هناك متأخرات من مستحقات ورواتب وغيرها لا يستطيع النادي الإيفاء بها؛ نظراً لقلة الموارد المالية، وكذلك الوعود الكثيرة التي تلقاها النادي من أعضاء الشرف، متمـنــياً أن ينظر اتحاد القدم إلى أندية دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية دوري الأولى، ووضعـهــا وإيجاد حلول سريعة لتفادي تفاقم المديونيات على الأندية.